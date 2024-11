Troca de mercadoria cara por barata e proteção a contrabandistas: investigação aponta como funcionava corrupção de servidores da Receita

Os seis servidores públicos presos pela Polícia Federal em ação contra contrabando no Rio Grande do Sul (cinco da Receita Federal e um PM) serão ouvidos nesta quinta-feira (7) em audiência de custódia da Justiça Federal, em Santa Maria. Os seus defensores pedirão para que sejam libertados, já que os crimes dos quais são suspeitos não envolvem violência. O Ministério Público pedirá a manutenção das prisões, com base na possibilidade dos presos interferirem nas provas e nos testemunhos.