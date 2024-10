Mesmo com o golpe do "falso funcionário" fazendo vítimas em setembro, número de estelionatos cai 25% no mês no RS

Seguindo a tendência de queda dos últimos meses, o registro de estelionato em setembro teve redução de 24,93% no Rio Grande do Sul se comparado ao mesmo período do ano passado. A baixa foi de 6.718, em 2023, para 5.043, em 2024. Mesmo com a diminuição, a média ainda é de 168 ocorrências por dia, o que equivale a sete fraudes sendo cometidas por hora no Estado ao longo de setembro. Os dados sobre criminalidade no RS são divulgados mensalmente pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-RS).