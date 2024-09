​O Rio Grande do Sul apresentou queda no número de estelionatos no mês de agosto. Foram 5.895 golpes registrados no mês passado, uma diminuição de 15,83% se comparado ao mesmo período de 2023, que teve 7.004 ocorrências. Mesmo com a redução, esse contingente representa uma média de 190 casos diários no último mês. Isso significa que quase oito fraudes foram cometidas por hora no RS.