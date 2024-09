A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal cumpriram, na manhã desta sexta-feira (13), três mandados de busca e apreensão em operação que investiga a importação ilegal de perfumes e bebidas. Uma das buscas foi na unidade do Centro Histórico de Porto Alegre da barbearia El Cartel Fernandes — conforme Zero Hora apurou, o investigado é um dos sócios do empreendimento.