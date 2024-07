Nos primeiros seis meses deste ano, o Rio Grande do Sul teve queda nos registros de estelionato. A redução é de 17,6% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, foram comunicadas à polícia de janeiro a junho deste ano 37.821 ocorrências de golpes. Ou seja, a média é de 207 fatos por dia, ou um caso a cada sete minutos.