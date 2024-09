A defesa do humorista Dilson Alves, conhecido como Nego Di, afirma que o comprovante falso de doação de R$ 1 milhão para uma campanha durante a enchente no Rio Grande do Sul era simbólico. Após a denúncia do Ministério Público por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso — este pela apresentação do comprovante — as advogadas Camila Kersch e Tatiana Borsa deram entrevista pela primeira vez sobre o assunto.