A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) cancelaram a coletiva prevista para a manhã desta quarta-feira (21) sobre o caso da menina Kerollyn Souza Ferreira, nove anos, encontrada morta no último dia 9 dentro de um contêiner de lixo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, houve decreto de sigilo no caso pela Justiça de Guaíba.