O Instituto Geral de Perícias (IGP) informou, na noite desta terça-feira (20), que o resultado do laudo toxicológico de Kerollyn Souza Ferreira será divulgado em coletiva de imprensa marcada para as 10h desta quarta-feira (21). A menina de nove anos foi encontrada morta dentro de um contêiner de lixo em Guaíba, no começo de agosto.