Sob custódia Notícia

Suspeita de ter assassinado filha de sete anos em Novo Hamburgo é transferida para Hospital de Charqueadas

Kauana do Nascimento, que recebia cuidados médicos no Vale do Sinos, agora está em tratamento na Região Carbonífera. Susepe e Polícia Civil não souberam informar o motivo da mudança. Depois que receber alta, será encaminhada a um presídio feminino, a ser definido

20/08/2024 - 16h36min Atualizada em 21/08/2024 - 06h02min