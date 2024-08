Crime Notícia

Justiça decreta prisão preventiva de mulher suspeita de matar a filha a facadas em Novo Hamburgo

A Brigada Militar foi chamada no final da tarde da sexta-feira (9) em condomínio da área central, depois de vizinhos ouvirem gritos de socorro e encontrarem mãe abraçada à filha no corredor do prédio, ambas ensanguentadas