A vida de Anna Pilar Cabrera, sete anos, uma menina descrita por vizinhos e conhecidos como esperta e meiga, foi ceifada abruptamente na última sexta-feira (9). A criança foi atingida por nove golpes de faca no condomínio onde residia, na área central de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A mãe da criança, Kauana do Nascimento, 31, é a principal suspeita do assassinato. Ela está presa preventivamente.