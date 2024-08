Segundo pesquisa do Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou 4.678 casos por hora de tentativas de golpe financeiro via aplicativo de mensagem ou ligação telefônica nos últimos 12 meses. Os golpes, geralmente, ocorrem com criminosos se passando por funcionários de bancos. As informações são da Folha de São Paulo.