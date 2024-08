A Justiça decidiu que os dois réus presos por um crime ocorrido na orla do Guaíba, um dos pontos turísticos de Porto Alegre, em junho do ano passado, devem ser levados a júri. Gabriel Oliveira de Souza, 21 anos, e Kauan Silva de Quadros, 19 anos, são acusados de terem assassinado outros dois jovens a tiros na pista de skate. As vítimas são William Silva de Paula, 21, e Vinicius Luís Silva da Silva, 20.