Em uma operação contra o tráfico de drogas em Alvorada, na Região Metropolitana, a Polícia Civil foi surpreendida ao encontrar uma fábrica clandestina de placas de carros do padrão Mercosul. A ação da 4ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico, do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), aconteceu na manhã desta terça-feira (11) .