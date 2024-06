A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (11), uma operação para apurar o envolvimento de um policial rodoviário federal em ações de contrabando e lavagem de dinheiro em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. A Operação Departed cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e ordens de indisponibilidade de bens com valor de R$ 4,6 milhões. De acordo com a polícia, o agente foi afastado do cargo.