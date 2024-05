A empresa Taurus, dona de uma carga de 3 mil armas que foi retirada às presas do alagado aeroporto Salgado Filho por risco de roubo, vai apurar se voluntários participaram da operação de transporte do armamento, que ocorreu no dia 8 deste mês. A informação sobre o suposto recrutamento de pessoas estranhas ao quadro de funcionários da Taurus foi publicada em reportagem do jornal ABC.