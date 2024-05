Os efetivos da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul terão o reforço de agentes aposentados e da reserva em razão dos estragos causados pela chuva que atingiu o Estado nas últimas semanas. As inscrições para a seleção nas duas corporações abriram nesta quinta-feira (16) e se encerram na segunda-feira (20).