A Polícia Civil cumpriu, nesta quarta-feira (29), 28 mandados de buscas e prisão nas cidades de Gravataí e Cachoeirinha. As ações fazem parte da Operação Salmo 23, iniciada em maio de 2023 contra um grupo criminoso que atuava com tráfico de drogas. Durante as investigações, foi constatado que o mesmo grupo operava ao longo dos últimos três anos diversos estelionatos em todo o Estado, com prejuízo de aproximadamente R$ 720 mil ao ano às vítimas.