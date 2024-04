A 1ª Delegacia de Polícia Regional, em Montenegro, no Vale do Caí, ganhará nova sede no final de abril, em prédio que havia abrigado unidade do Instituto de Previdência do Estado. A reforma para adaptar as instalações, ao custo de R$ 500 mil, ocorreu com doações da comunidade e foi integralmente realizada com mão de obra de apenados.