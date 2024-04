Em uma ação organizada e violenta, suspeitos assassinaram dois homens dentro de uma casa no bairro Rincão dos Ilhéus, em Estância Velha, no Vale do Sinos. Ao chegar à residência, os envolvidos se identificaram como policiais civis e efetuaram ao menos 60 disparos contra os dois alvos, conforme a investigação. Os elementos do caso, ocorrido no último dia 4, indicam que a ação tinha como objetivo a execução dos homens, que haviam se mudado para o município havia pouco tempo.