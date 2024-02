Quem circula pela BR-386, no caminho que liga a região metropolitana de Porto Alegre à Região dos Vales, Centro e Norte do Estado, já percebeu uma relevante mudança na paisagem. O viaduto em construção no entroncamento com a RS-287, entre Montenegro e Triunfo (veja gráfico abaixo), está tomando forma, já tem 35% dos trabalhos concluídos e deve ser liberado até agosto.