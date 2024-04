O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) prendeu, na manhã desta quarta-feira (10), no bairro Sarandi, em Porto Alegre, um jovem de 21 anos, sem antecedentes, que tinha em um dos imóveis vistoriados uma planta alucinógena até então nunca apreendida no Rio Grande do Sul. Espécie de cactos sem espinhos, o "Peiote", originário da região central do México, causa efeitos no organismo de maneira rápida mas com efeito durador, de até 10 horas.