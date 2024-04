A operação desencadeada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil gaúcha, na manhã desta quarta-feira (10), confirma que, acima das rivalidades, as facções criminosas brasileiras atuam também com pragmatismo. A compra de drogas e armas no Exterior requer logística que não funciona quando a guerra entre as quadrilhas está no auge. E isso fica claro na aliança de ocasião entre a maior facção gaúcha, Os Manos (originária do Vale do Sinos), e a predominante em Santa Catarina, o Primeiro Grupo Catarinense (PGC).