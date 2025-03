Corpo carbonizado e esquartejado é encontrado dentro de freezer em Quintão

Preocupados com o desaparecimento, familiares encontraram o corpo de Milton em um freezer. Polícia Civil / Divulgação

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado e esquartejado dentro de um freezer em Quintão, no município de Palmares do Sul, no Litoral Norte. Os restos mortais foram localizados no final da manhã desta terça-feira (4), na residência da vítima, identificada como Milton Prestes da Silva, 55 anos.

O homem estava desaparecido desde quinta-feira (27), o que causou preocupação e levou dois familiares até a casa da vítima, na Rua Visconde de São Leopoldo. Lá, o corpo foi localizado pelos familiares dentro de um freezer.

A Brigada Militar, então, foi acionada para as primeiras diligências. O local foi isolado ao longo do dia para os procedimentos periciais. O posto da Polícia Civil de Balneário Quintão investiga o caso.

Conforme o delegado Antônio Carlos Ractz Júnior, a polícia trata o fato como um homicídio. A principal suspeita do crime seria a companheira da vítima.

A mulher, de 47 anos, possui antecedentes por apropriação indébita, dano e tráfico de drogas. A polícia procura pela suspeita, que segue foragida.

A investigação

Segundo o delegado, vizinhos relataram que visualizaram uma grande quantidade de fumaça saindo da casa da vítima no último sábado (1º). Além disso, os dois familiares de Milton Prestes da Silva teriam questionado a suspeita sobre o paradeiro da vítima. De acordo com o relato, ela teria demonstrado nervosismo e fugido do local em um automóvel Volkswagen Gol.

Durante as buscas pela suspeita, uma equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) localizou o automóvel usado na fuga. O veículo estava abandonado nas proximidades da Lagoa do Quintão. No porta-malas, policiais civis encontraram um serrote, uma corda e restos de carvão.