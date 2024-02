Os quatro policiais militares envolvidos no suposto caso de racismo contra um motoboy em Porto Alegre, no último sábado (17), prestam depoimento à Polícia Civil na tarde desta terça-feira (20). Eles são investigados pela abordagem em que prenderam Everton Henrique Goandete da Silva, 40 anos, que acionou a Brigada Militar após ser ferido com um canivete.