Em janeiro deste ano, o Rio Grande do Sul registrou 5.289 ocorrências de estelionato. Embora a média ainda seja de 170 por dia, a redução é expressiva: 29,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. É o menor número de golpes comunicados à polícia desde que os casos começaram a subir, em abril de 2020. Os dados integram os indicadores de criminalidade da Secretaria da Segurança Pública (SSP) do RS.