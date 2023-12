Foi pela internet que um morador da Região Metropolitana encontrou um anúncio de uma casa em Esteio, no mês de julho. A moradia, no bairro Parque Amador, era vendida por R$ 85 mil. Após o contato, a vítima chegou a ir até o imóvel para uma visita e, depois de fechar a negociação, depositou o valor pela compra. Por fim, descobriu que tudo fazia parte de uma farsa e passou a ser ameaçada. Na última semana, uma operação resultou na prisão do grupo suspeito de estar por trás desta trapaça conhecida como "golpe da casa própria".