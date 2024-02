Na manhã da quarta-feira, dia 7 de fevereiro, quatro criminosos armados deixaram a agência do Banrisul na área central de Amaral Ferrador, no sul do Estado. O bando escapou levando R$ 279,9 mil e dois reféns. Pouco antes, tinham obrigado moradores a formar um cordão humano, numa modalidade de assalto conhecida como “novo cangaço”. Havia quase dois anos que esse tipo de crime não era registrado no Estado. Às 12h54min da sexta-feira, 50 horas depois do início do cerco policial, o último suspeito de integrar o grupo criminoso foi preso a 135 quilômetros do local do roubo, em Santana da Boa Vista.