Com a mudança na pauta armamentista na virada do governo de Jair Bolsonaro para a terceira gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, o número de registros de armas no Rio Grande do Sul entrou em queda livre. O cadastro de novas armas recuou 59,53% em 2023 ante o ano anterior. Além disso, apresentou o menor patamar desde 2014. Os dados são da Polícia Federal (PF). A volta de políticas restritivas é a principal explicação para esse movimento, segundo especialistas.