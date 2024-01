A freeway, no trecho de Porto Alegre, voltou a registrar ocorrência de arremesso de pedra contra um veículo. O caso mais recente foi registrado por volta de 21h45min desta quarta-feira (10), próximo à Arena. A empresária Carine Lemos, 44 anos, trafegava com o marido no sentido Interior-Capital quando, ao passarem por baixo de uma passarela, uma pedra foi arremessada e atingiu a caminhonete do casal. O veículo era conduzido pelo marido, Ivair Barcellos. Mesmo assustado, o casal suspeitou que se tratasse de um assalto e optou por seguir viagem.