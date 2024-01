O volume de produtos ilegais apreendidos pela Polícia Civil numa fábrica clandestina de cigarros descoberta no município de Cristal, no sul do Estado, equivale a cinco carretas carregadas. O peso é de 30 toneladas. A empresa ilegal, que industrializava tabaco com rótulos paraguaios, foi fechada e um homem acabou preso em flagrante por pirataria de marcas e crimes contra a saúde.