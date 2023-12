A Polícia Civil de São Francisco de Assis, na Região Central, concluiu a investigação do assassinato de Flávio Antônio Batista Prazer, 57 anos, morto com um tiro na noite de domingo (26) no município. O suspeito de ser o autor do crime, um homem de 30 anos, foi preso preventivamente na tarde de quinta-feira (30). A vítima foi morta por engano. De acordo com a polícia, o filho da vítima seria o alvo dos criminosos. A motivação seria a disputa por pontos de tráfico de drogas.