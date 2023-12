Um homem e uma mulher foram mortos a tiros, na madrugada desta sexta-feira (1º), em uma casa na zona norte de Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 4h, na Avenida Élvio Antônio Filipetto, perto do Complexo Cultural do Porto Seco, no bairro Santa Rosa de Lima.