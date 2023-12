Entre os sete homens transferidos durante operação na manhã desta sexta-feira (8) estão dois presos apontados como mandantes de um ataque, que resultou na morte de dois irmãos adolescentes no bairro Cascata, em Porto Alegre. Marina Maciel dos Santos, 16 anos, e João Francisco Maciel dos Santos, 14, saíram de casa, na noite de 19 de abril, para comprar refrigerante em uma padaria próxima, mas acabaram em meio a um tiroteio. Os dois foram baleados e não resistiram. A investigação apontou que os irmãos não tinham qualquer relação com o crime, e foram assassinados em razão do local onde estavam.