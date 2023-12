O governo federal lançou nesta terça-feira (19) o aplicativo Celular Seguro, desenvolvido para enfrentar os crimes de roubo e furto de celulares no país. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quase um milhão de telefones são roubados ou furtados por ano no Brasil. O app funciona como um sistema de bloqueio remoto que será acionado por pessoas de confiança do usuário, caso este tenha o aparelho subtraído.