Após um ano de investigação, a Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (19), operação contra facção criminosa com base no Vale do Sinos, mas que tem atuado em bairros da zona sul de Porto Alegre, como Ponta Grossa, Hípica e Chapéu do Sol. Conforme o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), o grupo é suspeito de expulsar moradores de condomínios e ameaçar policiais, com planejamento de atentado a militares com atuação na Zona Sul.