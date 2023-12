Na última semana, familiares de João Omar Lenz, 44 anos, protestaram em frente ao Fórum de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Morador do bairro Belvedere, ele morreu após ser alvejado a tiros dentro de casa durante uma ação da Brigada Militar em 8 de dezembro. Outro homem, de 26 anos, também foi baleado e segue hospitalizado. Os policiais alegam que eles teriam feito menção de atirar contra a guarnição. Já as famílias pedem justiça e sustentam que eles não teriam reagido à abordagem. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.