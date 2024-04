Um dos maiores eventos de joias e pedras preciosas da América Latina e uma das maiores feiras multissetoriais do interior do Rio Grande do Sul, a Exposol ocorre de 1º a 5 de maio, em Soledade. Organizado pela Associação Pró-Desenvolvimento do Município de Soledade (Aprosol), o evento será realizado no Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz (Av. Júlio de Castilhos, 3743).