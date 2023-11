Uma apuração aberta para verificar o funcionamento de casas de jogos de azar e lavagem de dinheiro no Estado abriu mais uma ponta para investigação: um suposto pagamento de propina para policiais civis e militares, por parte do casal que comandava o esquema de jogatina. De acordo com a Polícia Civil, mensagens trocadas entre os criminosos indicam repasse de valores para evitar batidas nos locais.