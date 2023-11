A professora gaúcha Catiúscia Machado, 43 anos, foi encontrada morta em uma banheira do apartamento em que residia, em Sydney, na Austrália. O caso foi registrado na noite de sábado (25). Segundo uma amiga da família, o suspeito de ter cometido o crime é o namorado da vítima, que teria agredido a mulher com um soco durante uma discussão, o que fez com que ela caísse na banheira.