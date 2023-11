Uma manifestação neste sábado (25) em frente ao Monumento ao Expedicionário, no Parque da Redenção, destaca do Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1999. Na obra, pares de sapatos foram dispostos no chão, simbolizando as vidas de mulheres perdidas para o feminicídio.