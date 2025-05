A noite de segunda-feira (12) foi trágica para o Boston Celtics . O atual campeão da NBA levou uma dura virada do New York Knicks , ficou a apenas uma derrota da eliminação e ainda corre o risco de não contar mais com Jayson Tatum nos playoffs .

Tatum, referência da equipe na busca do título no ano passado, se machucou no último quarto. Aparentemente sem sofrer nenhum contato mais intenso, ele caiu no chão com fortes dores na perna direita, na altura do tornozelo. Os Celtics ainda não revelaram a gravidade do problema físico.