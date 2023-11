A visita do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Luiz Fernando Corrêa, ao Rio Grande do Sul, nesta semana, teve como objetivo apresentar o novo Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) e reforçar a intenção do órgão federal de fortalecer o intercâmbio de informações com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul.