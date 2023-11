Em caso que gerou comoção, 10 idosos foram resgatados de uma clínica geriátrica clandestina em Taquara, há cerca de um mês. De acordo com a Polícia Civil, ali, os internos sofriam maus-tratos, eram deixados sem comer e viviam em meio as próprias fezes. Nos últimos dias, com a investigação ainda em andamento, as equipes também verificaram outro crime: os responsáveis pelo local faziam movimentações nas contas bancárias das vítimas, realizando transferências e saques de valores.