A Delegacia de Combate à Intolerância da Polícia Civil concluiu o inquérito da terceira fase da Operação Accelerare, indiciando 20 investigados pelos crimes de discriminação ou preconceito de raça e apologia ao nazismo. Eles foram presos, no dia 14 de novembro, em ação coordenada entre autoridades do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo e do Ceará. Parte dos indiciados é apontada como integrante da liderança neonazista no Brasil.