A Delegacia de Combate à Intolerância da Polícia Civil gaúcha, em cooperação com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e unidades da polícia em mais três Estados cumprem, desde o começo da manhã desta terça-feira (14), nove mandados de prisão e 23 de busca e apreensão, decorrentes das investigações da Operação Accelerare. A ofensiva mira operadores, recrutadores e integrantes de células neonazista que atuam em conexão com grupos no Brasil e no Exterior. Até as 9h, sete pessoas haviam sido presas e um adolescente foi apreendido.