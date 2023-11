Um ofício recomendando o afastamento imediato dos policiais militares suspeitos de agredir e escoltar cerca de 40 pessoas em situação de rua em Itajaí foi enviado nesta quarta-feira (1º) pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) ao Estado de Santa Catarina. As informações são do portal NSC Total. O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (31), quando cerca de 40 pessoas foram obrigadas a caminhar até o limite com Balneário Camboriú, e deixadas às margens da BR-101. O grupo relatou ter sido espancado pelos PMs.