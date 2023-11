Agentes do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar monitoram um jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) localizado em uma pequena lagoa no interior de Santa Tereza, na Serra. No início da semana, um morador do município relatou ter sido atacado por um animal, que desconfiava ser um jacaré, no Rio Taquari, no limite com a cidade de Muçum.