A Polícia Científica confirmou a identidade do corpo encontrado em uma ilha de Florianópolis no domingo (29) como sendo a do turista austríaco Michael Lichtenegger, 40 anos. Ele estava desaparecido desde 19 de outubro, quando foi visto por último na praia da Joaquina. A confirmação foi obtida por meio da comparação da arcada dentária do cadáver com uma radiografia odontológica da vítima, obtida com o Consulado da Áustria. As informações são do g1.