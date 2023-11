O efetivo das Forças Armadas na operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo será de 3,7 mil homens, segundo os comandantes. O objetivo da operação, anunciada na tarde desta quarta-feira (1º) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é combater o crime organizado e começará a valer a partir na próxima segunda-feira (6), com fim em maio do ano que vem.